Sorteio das quartas da Copa do Brasil nesta terça: onde assistir

Oito clubes conhecem seus adversários e o chaveamento até a final em evento na sede da CBF, no Rio de Janeiro

A Copa do Brasil conhecerá seus próximos confrontos nesta terça-feira (12). A CBF realiza o sorteio que define os duelos das quartas de final, a partir das 11h30. O evento, que acontece na sede da entidade, no Rio, definirá todo o chaveamento. Com um pote único, aliás, qualquer clássico pode acontecer já nesta fase da competição. A expectativa, portanto, é muito grande para a definição.

O sorteio, de fato, não terá qualquer tipo de direcionamento ou restrição. Todos os oito clubes classificados para esta fase estarão em um mesmo pote. Dessa forma, qualquer um dos times pode enfrentar qualquer um dos outros sete. A ordem dos mandos de campo, inclusive, também será definida por um sorteio separado logo em seguida.