Savinho pode trocar o City por rival inglês por mais de R$ 400 milhões

Savinho pode trocar o City por rival inglês por mais de R$ 400 milhõesBrasileiro, de 21 anos, dá aval para tentar ganhar mais minutagem no Tottenham, de olho na próxima Copa do Mundo, em 2026
As semanas finais da janela de transferências prometem ser agitadas na Europa. Assim, o Tottenham abriu negociação com o Manchester City para contratar o brasileiro Savinho. O jogador, inclusive, já deu o aval para a possível transferência, e a transação pode girar em torno de 70 milhões de euros (R$ 443 milhões) entre valor fixo e bônus. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola.
Campeão da Liga Europa, os Spurs estão de volta à Champions League e buscam reforçar seu setor ofensivo, ainda mais após as saídas do ídolo Heung-min Son e do alemão Timo Werner.
Até o momento, já confirmaram as contratações de Mohammed Kudus, do West Ham, e Mathys Tel, do Bayern de Munique. Savinho seria mais um nome para qualificar o setor, de olho na competição continental mais importante do mundo.
A próxima etapa das conversas será o entendimento entre os clubes, visto que o jogador já deu o ok para a troca. Com a proximidade da Copa do Mundo, o brasileiro entende que no Tottenham pode ter uma minutagem maior para convencer o técnico Carlo Ancelotti.
Em sua primeira temporada nos Citizens, o atleta esteve em 48 partidas, sendo 36 como titular, além de três gols marcados e 11 assistências. Revelado pelo Atlético-MG, o atacante passou pelo PSV e pelo Girona antes de chamar a atenção do poderoso clube comandado por Guardiola.
