Santos renova o contrato de Tomás Rincón

Venezuelano estendeu seu vínculo com o Peixe até o final de 2026 e terá progressão salarial conta de vencimentos do ano passado

O Santos chegou a um acordo para a extensão do contrato do volante Tomás Rincón. O jogador de 37 anos assinou um novo vínculo com o Peixe até o final de 2026. O antigo acordo do jogador com o clube se encerrava no próximo sábado (16).

Neste novo contrato, Rincón terá uma progressão salarial. Isso acontece por conta de um acordo feito anteriormente para diminuir os vencimentos que ficaram pendentes com o venezuelano na época da Série B.