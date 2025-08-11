River Plate acumula terceira baixa para duelo da Libertadores

O zagueiro Germán Pezzella teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo depois de uma disputa de bola com o atacante Walter Mazzanti, do Independiente. A saber, o confronto entre as equipes ocorreu no último sábado (9), pelo Clausura do Campeonato Argentino, e terminou empatado sem gols no Mâs Monumental.

Na semana em que o River Plate abre sua disputa de oitavas de final da Libertadores, contra o Libertad, a equipe argentina acumulou sua terceira baixa no elenco do técnico Marcelo Gallardo. A segunda delas, por sinal, no setor do miolo de zaga.

Na reta final da primeira etapa, Pezzela precisou ser substituído após Mazzanti cair por sobre a perna esquerda do adversário em caráter acidental. Em razão das fortes dores na região do joelho, o defensor foi submetido a exames mais detalhados onde se constatou a lesão que deve tirar o zagueiro do restante da temporada. Afinal, problemas dessa natureza tem um tempo médio de recuperação com cálculo entre seis a oito meses para a plena recuperação.

A questão se torna mais séria pelo fato de outro zagueiro com potencial de titular do River também ser baixa para o embate de ida nas oitavas da Libertadores. No fim do último mês de julho, Lucas Martínez Quarta teve uma distensão do ligamento colateral medial do joelho direito e não tem condições de defender a equipe no embate que ocorrerá em solo paraguaio.

Com esse cenário, a tendência é que a titularidade do setor fique justamente com quem entrou como substituto no último sábado, caso de Bosselli. Nome de apenas 22 anos, o uruguaio fez seu primeiro jogo na temporada, após a volta de empréstimo do Estudiantes, justamente frente ao Independiente.