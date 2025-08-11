Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

River Plate acumula terceira baixa para duelo da Libertadores

Time da Argentina disputa as oitavas de final contra o Libertad-PAR
Na semana em que o River Plate abre sua disputa de oitavas de final da Libertadores, contra o Libertad, a equipe argentina acumulou sua terceira baixa no elenco do técnico Marcelo Gallardo. A segunda delas, por sinal, no setor do miolo de zaga.

O zagueiro Germán Pezzella teve diagnosticada uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo depois de uma disputa de bola com o atacante Walter Mazzanti, do Independiente. A saber, o confronto entre as equipes ocorreu no último sábado (9), pelo Clausura do Campeonato Argentino, e terminou empatado sem gols no Mâs Monumental.

Na reta final da primeira etapa, Pezzela precisou ser substituído após Mazzanti cair por sobre a perna esquerda do adversário em caráter acidental. Em razão das fortes dores na região do joelho, o defensor foi submetido a exames mais detalhados onde se constatou a lesão que deve tirar o zagueiro do restante da temporada. Afinal, problemas dessa natureza tem um tempo médio de recuperação com cálculo entre seis a oito meses para a plena recuperação.

A questão se torna mais séria pelo fato de outro zagueiro com potencial de titular do River também ser baixa para o embate de ida nas oitavas da Libertadores. No fim do último mês de julho, Lucas Martínez Quarta teve uma distensão do ligamento colateral medial do joelho direito e não tem condições de defender a equipe no embate que ocorrerá em solo paraguaio.

Com esse cenário, a tendência é que a titularidade do setor fique justamente com quem entrou como substituto no último sábado, caso de Bosselli. Nome de apenas 22 anos, o uruguaio fez seu primeiro jogo na temporada, após a volta de empréstimo do Estudiantes, justamente frente ao Independiente.

