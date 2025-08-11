Ônibus com torcedores do Cruzeiro pega fogo e atinge fornecimento de luz próximo à BR-040

Os torcedores voltavam para São João Del Rei, na região do Campo das Vertentes, após a derrota para o Santos no Mineirão / Crédito: Jogada 10

O retorno de um grupo de 48 torcedores do Cruzeiro para São João del-Rei, município de Minas Gerais, terminou em pânico na noite de domingo (10). Isso porque o ônibus em que viajavam acabou tomado pelas chamas pouco depois de deixar Belo Horizonte — onde assistiram à derrota do time para o Santos no Mineirão. O incidente ocorreu na BR-040, próximo ao bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, e só deixou danos materiais e ao fornecimento de energia da região. Relatos do Corpo de Bombeiros indicam que o fogo começou na parte traseira do veículo e se alastrou rapidamente. Ainda de acordo com a corporação, um condutor que seguia pela mesma rodovia alertou o motorista do ônibus, que percebeu a gravidade ao verificar pelo retrovisor. Ele encostou no acostamento, abriu a porta e orientou a saída rápida dos ocupantes.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Um outro veículo deu sinal para o motorista do ônibus, e ele achou que fosse qualquer coisa de trânsito. Quando ele verificou pelo retrovisor, o veículo já estava tomado pelas chamas. O motorista rapidamente estacionou o ônibus no acostamento e foi pegando na rede elétrica”, explicou o aspirante Finamore, dos Bombeiros. Combate ao fogo e queda de luz A corporação foi acionada por volta das 23h10 e necessitou de aproximadamente 16 mil litros de água para controlar totalmente o incêndio. Durante o atendimento, a concessionária EPR Via Mineira bloqueou parcialmente a faixa da direita e o acostamento, no sentido Rio de Janeiro, para garantir a segurança no local. De acordo com o motorista, não havia qualquer indicativo de ação criminosa. Ele recorda apenas que o fogo surgiu repentinamente, mas sem causa aparente. NINGUÉM SE FERIU | Um ônibus de turismo que transportava pelo menos 40 torcedores do Cruzeiro pegou fogo na noite desse domingo (10/8), na BR-040, próximo do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima.

O veículo voltava do Mineirão, na Pampulha, após a partida entre a Raposa e o Santos… pic.twitter.com/Uhr4IBcjb5 — Rede 98 (@Rede98Oficial) August 11, 2025