Narrador condena postura de Abel Ferreira contra críticas: ‘Impacto bateu’

Torcida do Palmeiras protesta contra atual momento da equipe e, até mesmo, parte pede a demissão de Abel Ferreira

A resposta despertou a atenção do narrador Cléber Machado. Assim, durante o programa “Esporte Espetacular”, o profissional de comunicação classificou a declaração como sintomática. No caso, que o treinador não está sabendo conviver com as críticas depois da eliminação do Palmeiras para o Corinthians, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Inclusive, depois da queda, alguns torcedores fazem coro pela saída de Abel Ferreira.

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Ceará, no Allianz Parque, no último domingo (10), não foi o suficiente parra promover um acordo de paz entre o técnico Abel Ferreira e a torcida. Depois do jogo, o comandante português confidenciou seu incômodo com as críticas das quais é alvo. Por sinal, o profissional até declarou, de forma irônica, que é um ator.

“Eu acho que o Abel Ferreira tomou uma pancada na quarta-feira, acho que o impacto bateu no Abel. Não sei o que vai acontecer com o futuro do Abel, mas acho que ele sentiu. E essa reação de falar ‘eu sou um ator’, me dá a impressão que ele quis dizer: ‘Às vezes eu pego pesado na entrevista, como diria Cazuza, faz parte do meu show’”, argumentou Cléber Machador.

“Um dia alguém vaiou o Messi. Claro, hoje temos megafones que falam e o som se propaga. Eu não estou discutindo vaiar o time depois da derrota, criticar o momento, isso é outra história. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians, e a torcida xingou, vaiou, protestou. O Abel vai ficar provavelmente impactado, mas aconteceu”, acrescentou o narrador.

Insatisfação com trabalho de Abel Ferreira

A queda na Copa do Brasil causou reações de torcedores ainda no Allianz Parque. Na ocasião, na arquibancada, já era possível escutar reclamações. Posteriormente, os protestos continuaram com a exibição de faixas próximas às dependências do clube, com exigências por mudanças. Por sinal, houve até reações que originaram vandalismo e depredações alguns dias depois.