Mano avisa após derrota do Grêmio: ‘Se a reação não vier, não serei eu a atrapalhar’

Mesmo com respaldo da diretora, técnico admite que se a resultados não vierem a curto prazo, vai pedir para deixar o time gaúcho / Crédito: Jogada 10

A torcida do Grêmio saiu na bronca com o técnico Mano Menezes. Quem esteve presente na Arena neste domingo (10) viu o time ser derrotado pelo lanterna Sport, que ainda não havia vencido na competição. Assim, o comandante afirmou na coletiva após o jogo que se a reação não acontecer e atrapalhar o time, vai pedir para sair. “Quando chegamos, demos uma direção para a recuperação e iniciamos a reação. Depois da parada, o time estagnou, e precisamos rever isso no curto prazo, ou entraremos numa vaga comum e não teremos forças para reagir. Acredito que vamos nos recuperar, mas a equipe não consegue se defender nem atacar bem. Antes, o time estava mais seguro, e precisa voltar a essa segurança. Essa segurança tem que vir da defesa. Estreamos um zagueiro e um atacante (Balbuena e Vinícius), que teve presença no fim do jogo, mas o time precisa melhorar coletivamente e isso tem que acontecer rápido. Se não acontecer, não serei eu a atrapalhar, pois não quero atrapalhar”, analisou o técnico.