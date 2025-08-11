Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manchester City mira contratação de Rodrygo

Saídas de Grealish, Savinho e McAtee podem abrir caminho para investimento de até 100 milhões de euros no atacante do Real Madrid
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Manchester City está fazendo uma reformulação no elenco e pode abrir espaço para uma grande contratação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês avalia fazer um investimento por Rodrygo, do Real Madrid, assim que confirmar três saídas.

Jack Grealish vai jogar no Everton por empréstimo, com opção de compra de 57,8 milhões de euros (R$ 370 milhões). A negociação, além de liberar espaço na folha salarial, encerra a passagem do atacante contratado por 117 milhões de euros em 2021.

No lado direito, Savinho pode reforçar o Tottenham, que já apresentou uma proposta inicial de 50 milhões de euros (R$ 320 milhões). Além disso, essa transferência ajudaria o Manchester City de duas formas: garantiria recursos para buscar Rodrygo e tiraria o brasileiro da mira de outro concorrente.

O Real Madrid, segundo a imprensa espanhola, estaria disposto a negociar o atacante de 24 anos por cerca de 100 milhões de euros (R$ 640 milhões). O interesse de Pep Guardiola e da diretoria do City pode pesar nas conversas, que devem avançar assim que forem oficializadas as saídas de Savinho, Grealish e McAtee, este último a caminho do Nottingham Forest.

