Manchester City mira contratação de Rodrygo

Saídas de Grealish, Savinho e McAtee podem abrir caminho para investimento de até 100 milhões de euros no atacante do Real Madrid / Crédito: Jogada 10

O Manchester City está fazendo uma reformulação no elenco e pode abrir espaço para uma grande contratação. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês avalia fazer um investimento por Rodrygo, do Real Madrid, assim que confirmar três saídas. LEIA MAIS: Crystal Palace perde recurso e fica fora da Liga Europa