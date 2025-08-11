Lucas Moura projeta retorno gradual no São Paulo após três meses fora

Camisa 7 se diz livre de limitações das dores no joelho direito, projeta evolução física jogo a jogo e quer ser 'reforço' na Libertadores / Crédito: Jogada 10

Além da vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Vitória, no último sábado (09/8). pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Bobadilla e Sabino, a torcida teve outro motivo para celebrar. Afinal, o Tricolor contou com a volta do meia-atacante Lucas Moura, que voltou a atuar pela equipe. Após três meses afastado, o camisa 7 entrou aos 26 minutos do segundo tempo, substituindo André Silva, e jogou 19 minutos sob o comando de Hernán Crespo. Foi um alívio para quem enfrentou um estiramento da cápsula posterior do joelho direito e dores persistentes desde maio. Agora, ele projeta um retorno gradualmente.

–"Dor ainda vai ter um pouquinho, é normal. Todo atleta de futebol, falar que joga sem nenhuma dor é muito difícil. Mas as dores que eu sinto já não estão me limitando mais, como antes me limitavam naquele retorno em maio. Ainda não estava conseguindo fazer minhas jogadas, não estava totalmente livre, estava limitado", relembrou. "Agora eu já não tenho mais limitações, já estou mais à vontade para poder fazer minhas jogadas, arrancar, driblar, e agora é recuperar o ritmo jogo a jogo para estar 100%" completou. A última partida de Lucas havia sido no dia 6 de maio, na vitória por 2 a 0 sobre o Alianza Lima, fora de casa, pela Libertadores. Desde então, passou por todas as etapas do tratamento, chegou a se aproximar do retorno, mas as dores insistentes adiaram os planos. Em 18 de julho, passou por um procedimento no joelho para aliviar o incômodo que limitava seus movimentos. Lucas Moura reforça São Paulo na Libertadores A recuperação, marcada por avanços e retrocessos, finalmente permitiu que voltasse a atuar sem restrições. Ainda assim, o atacante adota cautela. Para o duelo desta terça-feira (12/6), contra o Atlético Nacional, em Medellín, pela Libertadores, Lucas acredita que seguirá no banco.