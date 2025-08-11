Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Juventude x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Juventude x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Duelo em Caxias do Sul fecha a 19ª rodada do Brasileirão, Timão mira subir na tabela e Juventude diminuir a diferença para sair do Z4
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta segunda-feira, 11/8, às 20h (de Brasília), 0 Juventude recebe o Corinthians, no fechamento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time gaúcho ocupa a zona de rebaixamento, enquanto o Timão está na modesta 13ª colocação, com 22 pontos. A bola rola no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília). Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a sua transmissão a partir das 18h30 (de Brasília), com o tradicional pré-jogo da emissora campeã do Prêmio Aceesp de 2023 de melhor mídia esportiva digital. O comando e a narração é de Cesar Tavares.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Cesrt tavares narra este Juventude x Corinthians. Mas a cobertura ainda conta com coms comentários precisos de João Miguel Lotufo e os comentários de Christopher Henrique. Clique na arte acima e não perca nada deste duelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar