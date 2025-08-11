Júlio Fidelis, do Fluminense, chama a atenção por força ofensiva em estreia pelo Brasileirão

Lateral foi um dos melhores em campo no empate por 3 a 3 com o Bahia e deu uma assistência para um dos gols de Cano, em Salvador

O técnico Renato Gaúcho fez mudanças na escalação para o duelo com o Bahia, em Salvador. Assim, o comandante do Fluminense promoveu a entrada do lateral-direito Júlio Fidelis, que é da base tricolor. A joia teve um bom desempenho, sobretudo no apoio e chamou a atenção dos torcedores.

Aos 18 anos, esse foi o segundo jogo do jovem entre os profissionais (o primeiro foi contra o San Jose, na Bolívia), sendo o primeiro deles pelo Brasileirão. Foi justamente pelo lado direito, que a equipe produziu as principais jogadas de perigo no primeiro tempo.