Internacional deve ter a volta de titulares para o duelo contra o Flamengo na Libertadores

Zagueiro Vitão e o lateral Braian Aguirre devem retornar ao time para o confronto de quarta-feira, no estádio do Maracanã

O Internacional deve ter novidades importantes para o jogo contra o Flamengo. A equipe se prepara para o grande duelo pela Copa Libertadores. O técnico Roger Machado, aliás, deve promover a volta de alguns de seus titulares. O zagueiro Vitão e o lateral Braian Aguirre devem retornar ao time. O confronto decisivo acontece na próxima quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.

As principais mudanças, de fato, devem ocorrer no setor defensivo da equipe. O zagueiro Vitão retorna ao time após cumprir uma suspensão imposta pelo STJD. Com isso, o jovem Clayton Sampaio deve perder a vaga na equipe titular. Na lateral direita, Braian Aguirre, que foi poupado no fim de semana, retoma sua posição.