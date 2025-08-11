Grêmio encaminha saída de Nathan Pescador

Tricolor tenta negociar os valores que o meia tem para receber ate o final de seu contrato e rescindir o vínculo com o jogador

O Grêmio negocia para antecipar a saída do meia Nathan Pescador. O jogador possui vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano. Por conta disso, o clube tenta acertar os valores que o atleta tem para receber até o final do seu contrato e rescindir o acordo quatro meses antes do seu término.

A negociação já está em andamento e deve ter um desfecho positivo. Caso Nathan deixe o Tricolor, o meia poderá atuar por outra equipe do Brasileirão, já que atuou em apenas duas partidas do Grêmio na competição. O jornalista Jeremias Wernek, do SBT Rio Grande do Sul, divulgou a informação.