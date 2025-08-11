Grêmio encaminha saída de Nathan Pescador

Grêmio encaminha saída de Nathan PescadorTricolor tenta negociar os valores que o meia tem para receber ate o final de seu contrato e rescindir o vínculo com o jogador
O Grêmio negocia para antecipar a saída do meia Nathan Pescador. O jogador possui vínculo com o Tricolor até dezembro deste ano. Por conta disso, o clube tenta acertar os valores que o atleta tem para receber até o final do seu contrato e rescindir o acordo quatro meses antes do seu término.
A negociação já está em andamento e deve ter um desfecho positivo. Caso Nathan deixe o Tricolor, o meia poderá atuar por outra equipe do Brasileirão, já que atuou em apenas duas partidas do Grêmio na competição. O jornalista Jeremias Wernek, do SBT Rio Grande do Sul, divulgou a informação.
Nathan, que leva o apelido de Pescador por conta do hobby compartilhado nas redes sociais, chegou ao Grêmio em abril de 2023, vindo do Atlético. Depois de atuar em 43 partidas e marcando apenas um gol em seus dois primeiros anos no clube, o meia entrou em campo apenas quatro vezes pelo Tricolor nesta temporada. A última vez foi no final de maio, contra o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana.
