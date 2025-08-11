Fluminense ganha mais um desfalque na zaga para próximo jogo do Brasileirão

Freytes, expulso diante do Bahia, será mais uma ausência contra o Fortaleza, ao lado de Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados / Crédito: Jogada 10

O Fluminense segue com sérios problemas em seu sistema defensivo. Afinal, além dos desfalques de Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados, o time terá mais uma ausência diante do Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (16). Trata-se de Freytes, que foi expulso nos minutos finais diante do Bahia, em Salvador. Diante disso, a diretoria tricolor segue no mercado na busca por um novo zagueiro. Assim, o clube tentou repatriar Nino, campeão da Libertadores em 2023, mas o Zenit, da Rússia, fez jogo duro para liberá-lo.

Caso não consiga agilizar alguma contratação durante a semana, o técnico Renato Gaúcho terá que recorrer novamente às divisões de base do clube, em Xerém. Para o duelo com o América de Cali, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Colômbia, o treinador ainda terá Manoel e Thiago Santos, como opções mais experientes para atuarem ao lado de Freytes. Isso porque contra o Esquadrão de Aço, escalou Davi Schuindt entre os titulares, e o jovem teve uma boa atuação. O comandante, inclusive, elogiou a presença do atleta e do lateral-direito Júlio Fidelis. "Coloquei dois garotos para jogar (Júlio Fidelis e Davi Schuindt). Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós ganhamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas", disse.