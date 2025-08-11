Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense ganha mais um desfalque na zaga para próximo jogo do Brasileirão

Freytes, expulso diante do Bahia, será mais uma ausência contra o Fortaleza, ao lado de Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados
Tipo Notícia

O Fluminense segue com sérios problemas em seu sistema defensivo. Afinal, além dos desfalques de Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados, o time terá mais uma ausência diante do Fortaleza, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (16). Trata-se de Freytes, que foi expulso nos minutos finais diante do Bahia, em Salvador.

Diante disso, a diretoria tricolor segue no mercado na busca por um novo zagueiro. Assim, o clube tentou repatriar Nino, campeão da Libertadores em 2023, mas o Zenit, da Rússia, fez jogo duro para liberá-lo.

Caso não consiga agilizar alguma contratação durante a semana, o técnico Renato Gaúcho terá que recorrer novamente às divisões de base do clube, em Xerém. Para o duelo com o América de Cali, nesta terça-feira (12), às 21h30, na Colômbia, o treinador ainda terá Manoel e Thiago Santos, como opções mais experientes para atuarem ao lado de Freytes.

Isso porque contra o Esquadrão de Aço, escalou Davi Schuindt entre os titulares, e o jovem teve uma boa atuação. O comandante, inclusive, elogiou a presença do atleta e do lateral-direito Júlio Fidelis.

“Coloquei dois garotos para jogar (Júlio Fidelis e Davi Schuindt). Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós ganhamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas”, disse.

Por fim, o time de Laranjeiras joga no dia 16, às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final, na Colômbia.

Tags

Fluminense

