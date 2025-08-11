Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense, Bahia e Atlético se destacam entre as melhores contratações do Brasil neste ano

Fluminense, Bahia e Atlético se destacam entre as melhores contratações do Brasil neste ano

Estudou revelou quais jogadores, que chegaram aos seus clubes nesta temporada, tiveram os melhores aproveitamentos no país
A temporada do futebol brasileiro chegou simbolicamente à metade, com o fim do primeiro turno da Série A. Tempo suficiente para saber quais foram as melhores contratações ocorridas na janela de transferências de janeiro. O estudo inédito do Bolavip Brasil descobriu que o zagueiro Freytes, do Fluminense, foi a melhor aquisição do país até o momento. Bahia e Atlético também brilharam nas movimentações no mercado.

Metodologia

O estudo considerou minutos jogados, média de pontos por jogo e notas de atuação de 225 jogadores contratados pelos 20 clubes da primeira divisão na janela do começo do ano. Os jogadores que mais atuaram, que mais pontuaram e que foram melhor avaliados pelo site Sofascore até o dia 8/8 alcançaram as melhores posições, com o resultado da seguinte fórmula: “minutos jogados” x “média de pontos por jogo” x “nota de avaliação”.

Juan Freytes foi o grande achado do Brasil na temporada

Juan Freytes era um desconhecido do futebol brasileiro quando o Fluminense anunciou sua contratação. Oito meses depois, foi apontado pelo estudo como o melhor reforço do Brasil. O zagueiro foi quem mais atuou no período, 3.195 minutos, nada menos que 72% de todos os minutos jogados pelo tricolor em 2025.

Em termos de performance, o argentino tem bons números até o momento: 1,83 ponto por partida na temporada e nota de atuações de 7,01, em média.

Reforços de Bahia e Galo se destacam

O Bahia faz boa temporada em 2025 e, boa parte disso, se deve às vindas de Erick Pulga e Santiago Ramos. Os dois são, de acordo com o estudo, respectivamente, terceiro e quarto melhor reforço do futebol brasileiro. Entre os dez melhores reforços, Erick Pulga tem a segunda melhor média de atuações: 7,33, atrás apenas de Cuello, do Atlético-MG: 7,38.

Quem também foi bem no mercado foi o Galo, que recentemente mostrou sua força ao eliminar o Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube mineiro é o que tem mais jogadores entre os dez melhores reforços do futebol brasileiro: três. Natanael, Cuello e Rony são os exemplos da assertividade do Galo na hora de reforçar o elenco.

Os dez melhores reforços do futebol brasileiro em 2025:

1 – Freytes (Fluminense) – 41 mil pontos
2 – Facundo Torres (Palmeiras) – 39 mil pontos
3 – Erick Pulga (Bahia) – 38,9 mil pontos
4 – Santiago Ramos (Bahia) – 38,6 mil pontos
5 – Fabrício Bruno (Cruzeiro) – 35 mil pontos
6 – Natanael (Atlético) – 33 mil pontos
7 – Emiliano Martínez (Palmeiras) – 32,4 mil pontos
7 – Tomás Cuello (Atlético) – 32,4 mil pontos
9 – Rony (Atlético) – 31 mil pontos
10 – Enzo Díaz (São Paulo) – 30 mil pontos

