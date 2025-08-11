Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo possui conversas para mandar jogo no Pacaembu

Flamengo possui conversas para mandar jogo no Pacaembu

CEO do estádio, Eduardo Barella, confirma negociações avançadas com presidente Luiz Eduardo Baptista. Ainda não há uma data
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo procura se aproximar de seus torcedores espalhados pelo Brasil. Agora, um dos objetivos do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é colocar uma partida no Pacaembu, em São Paulo. O mandatário, aliás, já negocia a possibilidade de colocar uma partida do time nesta temporada. O CEO do estádio, Eduardo Barella, confirmou a informação.

“Existe agora um desejo já afirmado pelo presidente Bap e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele aqui na Prefeitura, e a gente quer ainda esse ano poder receber o Flamengo na Mercado Livre Arena Pacaembu”, disse Barella, em entrevista à CNN.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Em janeiro deste ano, o presidente Bap se reuniu com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para discutir a possibilidade de o clube mandar jogos no Pacaembu. A Arena, aliás, foi reinaugurada em 2025 com a proposta de diversificar o uso do espaço, tanto para eventos esportivos quanto culturais.

A última vez que o Flamengo atuou como mandante no Pacaembu aconteceu em 2016 pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Santa Cruz por 3 a 0, pela 29ª rodada do torneio nacional. Marcelo Cirino, Willian Arão e Felipe Vizeu marcaram os gols da vitória.

Meses antes, o estádio foi palco de um clássico entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca. O jogo terminou empatado por 0 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar