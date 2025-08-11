Flamengo possui conversas para mandar jogo no Pacaembu

O Flamengo procura se aproximar de seus torcedores espalhados pelo Brasil. Agora, um dos objetivos do presidente rubro-negro, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é colocar uma partida no Pacaembu, em São Paulo. O mandatário, aliás, já negocia a possibilidade de colocar uma partida do time nesta temporada. O CEO do estádio, Eduardo Barella, confirmou a informação.

“Existe agora um desejo já afirmado pelo presidente Bap e também por nós. A gente já fez um contato com o Flamengo logo após essa manifestação dele aqui na Prefeitura, e a gente quer ainda esse ano poder receber o Flamengo na Mercado Livre Arena Pacaembu”, disse Barella, em entrevista à CNN.