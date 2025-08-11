Flamengo monta logística especial para jogos contra o Inter

Clube carioca vai enfrentar o Colorado três vezes seguidas pela Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro; veja programação

Flamengo e Internacional entram em campo na quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores. Posteriormente, a delegação rubro-negra embarca para Porto Alegre no sábado, um dia antes do confronto pelo Brasileirão.

O Flamengo terá uma sequência de três jogos contra o Internacional. Dois jogos serão pelas oitavas da Libertadores e outro pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diante disso, o clube carioca montou uma logística diferente da habitual para os duelos contra o Colorado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Após a partida no Beira-Rio, o Flamengo permanecerá em solo gaúcho. Para se preparar para o duelo de volta da Libertadores contra o Colorado, o elenco de Filipe Luís realizará treinamentos no centro de treinamento do Grêmio.

A delegação carioca só retornar para o Rio de Janeiro na quinta-feira, um dia após a partida contra o Internacional que definirá o classificado para as quartas de final da Libertadores.

No Campeonato Brasileiro, o Flamengo, aliás, é o líder com 40 pontos, três a mais que o vice-líder Cruzeiro. Na Libertadores, o Rubro-Negro, portanto, busca a classificação depois de ficar pelo caminho na Copa do Brasil após derrota nos pênaltis para o Atlético. Caso seja eliminado, o clube ficará apenas com o Brasileirão até o fim do ano.