Flamengo adota cautela sobre estádio e vê Maracanã como ‘superavitário’

Em reunião do Conselho, diretoria afirma que não fará 'loucuras' por nova arena e que o projeto não é uma prioridade no momento

Durante a reunião, a diretoria apresentou números detalhados aos conselheiros. Os dados, de fato, mostram que a atual gestão do Maracanã é lucrativa. O presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, defendeu o modelo de exploração do estádio. A apresentação, aliás, incluiu algumas críticas à condução do Maracanã pela gestão anterior, de Rodolfo Landim.

A diretoria do Flamengo adotou um tom de muita cautela sobre a construção de um novo estádio. Em reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira (11), o tema foi amplamente discutido. Conforme apurou o jornal Lance!, a construção de uma arena própria não é uma prioridade. A atual gestão, inclusive, considera a operação do Maracanã um negócio “superavitário” e de sucesso.

Com o sucesso financeiro do Maracanã, o projeto de um novo estádio perdeu força. A diretoria, de fato, abriu pouco espaço para discutir o tema do terreno no Gasômetro. O presidente Bap afirmou que o projeto não será tratado como uma prioridade. Ele garantiu que não irá prejudicar as finanças do clube com “loucuras” para ter uma casa própria.

O presidente, contudo, fez uma análise bastante interessante sobre a coexistência dos estádios. Para ele, uma gestão saudável do Maracanã é uma condição essencial para o novo projeto. Se o Maracanã não der lucro, segundo Bap, o sonho da casa própria se torna inviável. A ideia, portanto, é que uma nova arena não exclua o uso do Maracanã.

O foco da diretoria, por fim, parece estar em otimizar o uso do Maracanã. A gestão estuda colocar redes de proteção no setor visitante do estádio. A medida, por exemplo, poderia gerar cerca de cinco mil novos lugares para a torcida do Flamengo. A retirada de cadeiras do Setor Norte também foi citada como uma possibilidade futura.