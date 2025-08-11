Ex-Vasco, atacante Clayton soma propostas de gigantes da Europa

O atacante Clayton, que teve rápida e sem sucesso passagem pelo Vasco e atualmente defende o Rio Ave, de Portugal, pode deixar o clube e mudar de ares na próxima temporada. Porto, do mesmo país, e Zenit, da Rússia, monitoram a situação em uma negociação que deve variar entre 14 e 17 milhões de euros (R$ 88,5 milhões a R$ 107,4 milhões na cotação atual).

O brilhante desempenho pelo modesto clube português animou e aumentou o interesse das equipes. Antes disso, Benfica e Sporting também demonstraram a intenção de contratá-lo. Em números, Clayton disputou 37 jogos, marcou 18 gols e deu duas assistências. Esta é a segunda passagem dele pelo futebol português. Ele chegou a atuar pelo Vasco, mas, em oito partidas pelo Gigante da Colina, não balançou as redes. A informação é do portal “ge”.