Everton acerta a contratação, por empréstimo, de Grealish, do Manchester City

Jogador, de 29 anos, perde espaço nos Citizens, sob comando de Pep Guardiola, e busca ganhar mais minutagem em novo clube

Após perder espaço no Manchester City, Jack Grealish está bem próximo de reforçar o Everton, da Inglaterra. Afinal, o clube do técnico Pep Guardiola pretende emprestar o jogador até o fim da temporada 2025/26. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências internacionais.

No momento, a expectativa é que ele faça exames já nesta segunda-feira (11) para ser anunciado nas próximas 24 horas. Ainda não há informações se esse empréstimo terá opção ou obrigação de compra.