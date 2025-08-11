Espanhol do Cádiz chegará ao Botafogo por empréstimo

Chris Ramos, centroavante do Cádiz, clube da Segunda Divisão do futebol espanhol, reforçará o Botafogo por empréstimo com a obrigação de compra, de acordo com as metas, informou, nesta segunda-feira (11), o “Canal do TF”. O espanhol não chegará, portanto, em definitivo e por empréstimo com opção de compra.

As metas, segundo a reportagem, não são difíceis para acionar este gatilho do contrato. Além disso, o valor da compra é abaixo do número que a imprensa divulgou nos últimos dias.