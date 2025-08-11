Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Espanhol do Cádiz chegará ao Botafogo por empréstimo

Botafogo aguarda o centroavante Ramos, nos próximos dias, no Rio de Janeiro. Saiba mais detalhes!
Chris Ramos, centroavante do Cádiz, clube da Segunda Divisão do futebol espanhol, reforçará o Botafogo por empréstimo com a obrigação de compra, de acordo com as metas, informou, nesta segunda-feira (11), o “Canal do TF”. O espanhol não chegará, portanto, em definitivo e por empréstimo com opção de compra.

As metas, segundo a reportagem, não são difíceis para acionar este gatilho do contrato. Além disso, o valor da compra é abaixo do número que a imprensa divulgou nos últimos dias.

Há, aliás, uma divergência nos números. A Espanha fala em 5 milhões (R$ 31,6 milhões). O site “ge”, por sua vez, afirma que Ramos vestirá o manto alvinegro por 3,5 milhões (R$ 22,1 milhões) fixos mais 2,7 milhões de euros (R$ 17,1 milhões) em variáveis que incluem metas e bônus.

Ramos anotou dez gols em 38 jogos na última temporada, na Segundona Espanhola. O Botafogo o aguarda nos próximos dias para o jogador assinar contrato com o clube da Estrela Solitária. No elenco do Mais Tradicional, a fera disputará posição com Cabral e Mastriani.

