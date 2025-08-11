Em virada espetacular, Criciúma goleia o Athletico-PR e sobe na tabela da Série B

Tigre sai perdendo por 2 a 0, mas reage de forma incrível, faz 4 a 2 em casa e salta para a sexta posição na tabela de classificação / Crédito: Jogada 10

O Criciúma conseguiu uma virada espetacular na Série B do Brasileirão. A equipe venceu o Athletico-PR por 4 a 2, de virada, em casa, nesta segunda-feira (11). Com este grande resultado, o Tigre dá um salto na tabela de classificação. O time catarinense, agora, sobe para o sexto lugar, com 32 pontos. Já o Athletico, por sua vez, permanece na nona posição, com 29 pontos. O jogo O primeiro tempo no Estádio Heriberto Hülse, de fato, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. O Athletico-PR começou melhor e abriu 2 a 0 com gols de Mendoza e Kauã Moraes. O time visitante, com isso, parecia ter o controle total da partida. Contudo, um gol de Rodrigo, já nos acréscimos, recolocou o Criciúma no jogo antes do intervalo.