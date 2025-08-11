Em alta no Atlético, Lyanco projeta duelo pela Sul-Americana: ‘Muito difícil’

Zagueiro, que é um dos destaques do Galo na temporada, ganha elogios do técnico Cuca e se prepara para jogo contra o Godoy Cruz / Crédito: Jogada 10

Em alta no Atlético, o zagueiro Lyanco projetou o duelo pela Copa Sul-Americana. Na próxima quinta-feira (14), o Galo recebe o Godoy Cruz, da Argentina, no jogo de ida das oitavas de final do torneio continental. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte. “Essa semana teremos um campeonato que queremos muito e estamos focados que é a Sul-Americana. Faremos o primeiro jogo caso e o segundo será decidido lá. Temos que estar focados em fazer um ótimo jogo em casa, se puder. Lógico que o futebol hoje é muito difícil, não tem mais jogo fácil, se conseguirmos pegar um resultado que nos favoreça no jogo da volta para jogarmos mais tranquilos, será melhor”, destacou Lyanco.

Elogios de Cuca O técnico Cuca, aliás, comentou sobre a importância do camisa 4. Para o treinador, ele é uma das peças mais fundamentais do elenco. "É muita importância. Diria que o Lyanco é um dos principais que o time tem, tamanha importância e necessidade que o time tem entorno dele. Não à toa é o capitão do time na ausência do Hulk. É um cara que se desdobra em campo, que arma as saídas de jogo com qualidade, tem velocidade, bom tempo de bola, é um jogador completo", destacou Cuca.