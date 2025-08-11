Dorival reconhece desempenho ruim e cobra regularidade

Embalado pela classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians chegou em Caxias do Sul com uma injeção de ânimo para encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória. Contudo, isso não aconteceu. O Timão jogou mal e acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior cobrou regularidade.

“Fizemos um jogo muito abaixo daquilo que estávamos jogando. Resultado mais do que merecido do nosso adversário. Temos que entender o clube onde estamos, a competição que disputamos e buscarmos os pontos. É muito simples, mas temos que assumir um pouco mais, todos nós. Buscar aquilo que nos falta: regularidade. Só assim vamos conseguir uma melhor condição na competição”, disse.