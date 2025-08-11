Corinthians joga mal e perde para o Juventude no Jaconi

Na estreia de Thiago Carpini, time gaúcho vence por 2 a 1 e volta a respirar. Timão completa cinco jogos sem vitória

Com a vitória, o Juventude se afastou do lanterna Sport e chegou aos 14 pontos, mas ainda segue em situação delicada, com 14 pontos em 19º lugar. Já o Corinthians, por sua vez, mantém o drama e segue com 22 pontos, em 13º. O time gaúcho volta a campo no próximo sábado (16), às 18h30 (de Brasília), contra o Vitória, no Barradão, enquanto o Timão recebe o Bahia, no mesmo dia, às 21h, pela 20ª rodada.

Na estreia de Thiago Carpini, o Juventude fez o dever de casa e voltou a respirar no Brasileirão. Afinal, o Alviverde venceu o Corinthians por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada. No geral, o time Jaconero se defendeu bem e conseguiu anular as ações do Timão, e chegou a abrir dois gols de vantagem com Gabriel Taliari e Matheus Babi. Na reta final, contudo, Matheuzinho descontou.

Corinthians domina a posse, mas não leva perigo

Sem vencer há quatro jogos, Juventude e Corinthians buscavam a reabilitação no Brasileirão. O Timão começou o jogo controlando a posse de bola, mas demonstrava muita dificuldade no último terço do campo. Assim, o time comandado por Dorival Júnior não conseguiu criar jogadas de perigo contra a meta defendida pelo goleiro Ruan Carneiro.

Por outro lado, o Juventude se defendeu muito bem e conseguiu neutralizar as jogadas do Corinthians. Além disso, o time gaúcho levou bem mais perigo quando avançou o campo. Afinal, criou as melhores oportunidades do primeiro tempo. Dessa forma, saiu na frente do placar aos 26 minutos, com gol de Gabriel Taliari.

Experiência de Nenê faz a diferença

Em meio ao frio de Caxias do Sul, Juventude e Corinthians protagonizaram uma etapa final morna e de poucas emoções. Assim como no primeiro tempo, o Timão controlou da posse de bola, mas não conseguia transformar o volume em oportunidades claras. Dessa forma, o panorama da primeira etapa não mudou.

Contudo, o jogo ganhou emoção nos minutos finais. Thiago Carpini colocou Nenê e Matheus Babi aos 33 minutos. No primeiro lance da dupla, Nenê fez boa jogada individual e deu assistência para Matheus Babi ampliar: 2 a 0. A partida esquentou, e teve até expulsão de Ángel Romero por agressão contra Giraldo. Nos minutos finais, Matheuzinho descontou de falta, aos 44, mas não foi o suficiente.