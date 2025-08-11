Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians consegue suspensão de cobrança de impostos

Corinthians consegue suspensão de cobrança de impostos

Prefeitura de São Paulo cobrava R$ 2,8 milhões de ISS referente a cessão de espaços de propaganda na Neo Química Arena
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians conseguiu uma vitória importante na Justiça. Afinal, o Timão recebeu uma liminar de uma cobrança de R$ 2,8 milhões de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). O processo ainda terá uma decisão final.

LEIA MAIS: Corinthians anuncia contratação do atacante Vitinho

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A Prefeitura de São Paulo cobra o valor, referente a contratos de cessão de espaços na Neo Química Arena para mídia patrocinada. Contudo, o Corinthians contestou a cobrança do ISSQN na Justiça e ganhou uma liminar que suspende a cobrança.

Em sua defesa, o Corinthians alegou que o objeto da contratação não contemplaria efetiva realização de propaganda, mas tão somente a cessão dos espaços, sobre o qual não incidiria ISSQ. Dessa forma, não existe prestação de serviço.

O juiz Kenichi Koyama, da 15ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, deu razão ao Corinthians. Em liminar, o magistrado considerou que a cessão de espaços no estádio não configura prestação de serviço. Portanto, suspendeu a cobrança do imposto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar