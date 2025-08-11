Com dores, Nonato desfalca o Fluminense contra o América de Cali

“O meia Nonato deixou a partida contra o Bahia, neste sábado (09/08), com dores na coxa esquerda. O atleta retornou ao Rio de Janeiro para a realização de exames”, disse a nota do clube carioca

Vale lembrar que o jogador iniciou no banco de reservas e entrou no segundo tempo na Fonte Nova. Logo depois de entrar em campo, estufou a rede e marcou o terceiro gol tricolor.

O atleta chegou a sentir o incômodo enquanto esteve em campo, mas permaneceu até o apito final. Após virar a partida para 3 a 2, o Tricolor cedeu o empate aos 43, quando Luciano Juba acertou o chute, que bateu no gramado e enganou o goleiro Fábio.

Por fim, com o resultado, o time de Laranjeiras soma 24 pontos, na 9ª colocação. Assim, joga no dia 16, às 16h (de Brasília), no Maracanã, contra o Fortaleza. Antes disso, mede forças com o América de Cali pela Sul-Americana, na terça-feira (12), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final, na Colômbia.