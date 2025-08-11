CBF dá prazo para apresentar proposta de novo calendário

Presidente da entidade, Samir Xaud, garante redução dos campeonatos estaduais para 11 datas a partir da próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O presidente da CBF, Samir Xaud, fez a promessa nesta segunda-feira (11) de apresentar em 60 dias a proposta de um novo calendário para o futebol brasileiro. A principal modificação deve ser a redução dos Estaduais para, no máximo, 11 datas. O cartola falou rapidamente a jornalistas sobre a proposta, sem se aprofundar no assunto, em evento em um hotel no Rio de Janeiro. Em maio, ele havia dito que o foco quanto às mudanças a partir do ano que vem será enxugar as datas dos Estaduais para tornar menos desgastante o calendário, alvo de constantes reclamações de técnicos e jogadores.