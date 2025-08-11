Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cabeça fria, coração quente… ainda funciona para Abel Ferreira no Palmeiras?

O lema de Abel Ferreira vale no Palmeiras? Os integrantes do podcast 'Terrabolistas' debatem o tema
O momento de Abel Ferreira no Palmeiras é de questionamentos. Aliás, o treinador levantou dúvidas sobre sua sequência no clube com a reação diante das provocações dos torcedores.

Os integrantes do podcast “Terrabolistas” discutiram se o lema “cabeça fria, coração quente” ainda vale no Verdão.

Palmeiras

