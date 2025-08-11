Brasil vence o Paraguai novamente e encerra preparação para o Mundial Sub-20

Seleção venceu a Albirroja pela segunda vez nesta fase da preparação, com gols de Bruno Alves e Isaque / Crédito: Jogada 10

O Brasil encerrou a segunda fase de preparação para o Mundial Sub-20 com mais uma vitória. Nesta segunda-feira (11), a Seleção venceu o Paraguai por 2 a 1, em partida disputada em Ypané, no Centro de Alto Rendimento do Futebol Paraguaio. Bruno Alves, do Cruzeiro, e Isaque, do Fluminense, marcaram os gols brasileiros. O time de Ramon Menezes já havia vencido os paraguaios, na última sexta (08), por 2 a 0. No primeiro tempo, os donos da casa tiveram Maximiliano Duarte e Lucas Guiñazú expulsos, e o Brasil aproveitou para abrir o marcador. João Cruz cobrou escanteio e achou Bruno Alves, que subiu mais alto para marcar o primeiro.