Botafogo chega a acordo com Chris Ramos, do Cádiz, e mira plano A para a zaga

Alvinegro aguarda atacante já nesta segunda-feira, no Rio de Janeiro, e foca em Alix Vinícius, do Atlético-GO, para sistema defensivo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo chegou a um acordo para a contratação de Chris Ramos, do Cádiz, da Espanha. Assim, o jogador custará 3,5 milhões de euros (R$ 21,1 milhões na cotação atual) fixos aos cofres alvinegros, mais 1,7 milhão de euros (R$ 10,7 milhões) em variáveis por metas e bônus. A informação é do portal “ge”. O jogador tem alta estatura e as características pedidas pelo técnico Davide Ancelotti. O clube carioca, então, espera a chegada do espanhol nesta segunda-feira (11) para passar por exames médicos e assinar contrato por três temporadas.

Plano A para a zaga No sistema defensivo, o Alvinegro mira a contratação de Alix Vinícius, do Atlético-GO. O clube também monitora as situações de Gustavo Medina, da Ferroviária, e Gabriel Paulista, do Volta Redonda. O Botafogo, então, fez uma primeira proposta no modelo de empréstimo com opção de compra, mas o Dragão recusou. No entanto, fez novas tratativas, com uma oferta de compra e tenta finalizar o negócio já no início desta semana. No momento, o clube goiano exige valores para que tenha condições de buscar um substituto de forma imediata. O Glorioso monitora os outros dois defensores, caso a situação com Alix não avance.