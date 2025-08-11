Balotelli critica futebol atual e afirma que poderia ter feito mais na carreira

Atualmente sem clube, o atacante fez um balanço de trajetória e algumas pontuações sobre o formato do jogo recente / Crédito: Jogada 10

O atacante Mario Balotelli é um dos nomes mais polêmicos do futebol nos últimos anos e atuou por diversas equipes, entre elas Inter de Milão, Milan e Manchester City. Mais recentemente, ao final da última temporada na Europa, ele deixou o Genoa, da Itália, e revelou em entrevista que pode encerrar a carreira daqui a quatro anos. O jogador também admitiu que se arrepende de algumas escolhas. “No geral, eu poderia ter me esforçado mais. Meu único arrependimento é a seleção: eu poderia ter jogado mais. Agora procuro um clube que confie em mim. Quero jogar por mais dois ou três anos e depois irei para onde meu irmão Enock estiver. Ele joga pelo Vado, entre os amadores, vamos ver. Prometi que terminaria minha carreira jogando ao lado dele”, afirmou o atacante.