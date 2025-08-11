América de Cali-COL x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor visita equipe colombiana no jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana, com desfalques importantes no sistema defensivo / Crédito: Jogada 10

Após o empate com o Bahia, pelo Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para as oitavas de final da Sul-Americana. Assim, a equipe carioca mede forças com o América de Cali, no jogo de ida, no estádio Pascual Guerrero. O confronto ocorre às 21h30 (de Brasília), enquanto o jogo de volta está marcado para o dia 19 (terça-feira), novamente às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Dessa forma, o Tricolor foi o primeiro colocado no Grupo F na fase de grupos, com 13 pontos em seis jogos. Já o time colombiano ficou em segundo no Grupo C, com oito, atrás do Huracán-ARG e à frente do Corinthians. Nos playoffs, o Alvirrubro passou pelo Bahia ao empatar, sem gols, em Salvador e vencer por 2 a 0, na Colômbia.

Quem avançar, vai enfrentar nas quartas de final o vencedor dos confrontos entre Central Córdoba, que foi adversário do Flamengo na Libertadores, e Lanús, que estava no grupo do Vasco, ambos da Argentina. Onde assistir O confronto desta terça-feira (12) terá a transmissão do Paramount+ e do SBT. Como chega o América de Cali A equipe colombiana soma dezessete partidas em casa nesta temporada, com dez vitórias, seis empates e apenas duas derrotas. O último revés ocorreu no sábado (9), contra o Tolima pelo campeonato nacional. Contudo, o time terá desfalques para o primeiro duelo das oitavas. Afinal, Jhon Murillo e Dylan Borrero estão lesionados, assim como Marcos Mina. Nesse sentido, Eder Álvarez Balanta e Joel Graterol são dúvidas.

Vale lembrar que o time, agora comandado por Gabriel Raimondi, perdeu o artilheiro Duván Vergara, que assinou contrato com o Racing, da Argentina, até dezembro de 2028. Por outro lado, foi ao mercado e contratou o meia Kener González e os atacantes Jhon Murillo e Dylan Borrero. Como chega o Fluminense O técnico Renato Gaúcho não poderá contar novamente com a dupla Thiago Silva e Ignácio, ambos lesionados e fora de combate por pelo menos quatro semanas. No duelo com o Esquadrão de Aço, o comandante fez um rodízio para não perder novos jogadores por lesão, mas Nonato sentiu dores na coxa esquerda e voltou para o Rio de Janeiro para fazer exames. Além disso, Otávio, que operou o tendão de Aquiles da perna esquerda, voltou a treinar, mas ainda precisa de ritmo de jogo. Gabriel Fuentes, por sua vez, sentiu dores no posterior da coxa esquerda e segue de fora. Por fim, Soteldo não deve ficar à disposição por conta de uma lesão na posterior da coxa. Riquelme Felipe e Isque estão com a seleção sub-20