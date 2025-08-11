Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alterações feitas! Botafogo inscreve cinco reforços na Libertadores

Alterações feitas! Botafogo inscreve cinco reforços na Libertadores

Pantaleão, Barrera e Loor, no entanto, ficam fora. Saiba quem está dentro no Mais Tradicional
O Botafogo já realizou as cinco alterações que a Conmebol permite para as oitavas de final desta edição da Copa Libertadores. Nesta segunda-feira (11), o clube da Estrela Solitária inscreveu Neto (goleiro), Danilo (volante), Montoro (meia), Tucu (atacante) e Cabral (centroavante).

Já Pantaleão (zagueiro) e Barrera (meia) estão fora desta etapa da competição por conta de lesões. A dupla, porém, pode figurar nas quartas de final, com a nova abertura, se o Glorioso passar pela LDU (ECU). Neste cenário, o Alvinegro terá São Paulo ou Atlético Nacional (COL) pela frente.

Outro reforço para o segundo semestre de 2025, Loor (goleiro) também não entrou na relação do clube.

O encontro de ida será nesta quinta-feira (14), no Estádio Nilton Santos, às 19h. A volta das oitavas está marcada para Quito, no dia 21, no Estádio Casablanca.

O Glorioso, segundo colocado de sua chave novamente, busca o bicampeonato continental.

