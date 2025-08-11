Alan Franco assina renovação de contrato com o São Paulo

Zagueiro tinha vínculo com o Tricolor até o final do ano, mas chegou a um acordo e estendeu acordo até 2028

O São Paulo acertou no último domingo (10/8) a renovação de contrato do zagueiro Alan Franco, de 28 anos, por mais três temporadas. O argentino assinou o novo vínculo no CT da Barra Funda, antes da viagem da delegação para a Colômbia, onde enfrenta o Atlético Nacional pela Libertadores.

Antes válido até dezembro de 2025, o contrato agora vai até 31 de dezembro de 2028 e inclui reajuste salarial. O jogador já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, mas segundo pessoas próximas do defensor, ele nunca manifestou interesse em deixar o Tricolor.

O entrave para a renovação estava em uma pendência financeira antiga com seus empresários, resolvida nos últimos dias. O São Paulo vai alongar o pagamento do comissionamento devido ao longo da vigência do novo contrato.

Aliás, a permanência de Alan Franco estava sendo tratada internamente como a principal negociação de renovação desde o início do ano. Titular absoluto, ele soma 31 partidas na temporada, uma assistência, sete cartões amarelos. Além disso, em 2025, o jogador passou a integrar o grupo de capitães ao lado de Rafael e Luciano.

