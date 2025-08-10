Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedor morre ao passar mal durante partida do Campeonato Escocês

Idoso de 70 anos chegou a ser socorrido com quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu neste domingo (10)
Um torcedor do Glasgow Rangers, de 70 anos, morreu neste domingo (10) depois de passar mal na arquibancada durante o jogo contra o Dundee FC. O jogo era válido pelo Campeonato Escocês, e foi realizado neste sábado (9). O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Socorristas atenderam o idoso e o encaminharam para um hospital próximo com parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.

“Todos no Rangers estão devastados com a notícia da morte de um dos nossos torcedores no jogo contra o Dundee. Os pensamentos de todo o clube estão com a família e os amigos. Faremos contato com a família para oferecer o nosso apoio neste momento tão triste e difícil”, escreveu o clube em um comunicado postado nas redes sociais neste domingo (10).

