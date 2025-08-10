Torcedor morre ao passar mal durante partida do Campeonato Escocês

Idoso de 70 anos chegou a ser socorrido com quadro de parada cardiorrespiratória, mas não resistiu e faleceu neste domingo (10)

Um torcedor do Glasgow Rangers, de 70 anos, morreu neste domingo (10) depois de passar mal na arquibancada durante o jogo contra o Dundee FC. O jogo era válido pelo Campeonato Escocês, e foi realizado neste sábado (9). O jogo terminou empatado em 1 a 1.

Socorristas atenderam o idoso e o encaminharam para um hospital próximo com parada cardiorrespiratória, mas ele não resistiu.