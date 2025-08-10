Sem fazer força, Napoli goleia time da terceira divisão em amistoso

Sem fazer força, Napoli goleia time da terceira divisão em amistosoO time de Antonio Conte venceu com gols de Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku
O Napoli não tomou conhecimento do Sorrento e goleou por 4 a 0 em amistoso realizado na manhã deste domingo (10), no Estádio Teofilo Patini, na Itália. O time de Antonio Conte venceu com gols de Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.
O duelo fez parte da preparação do clube napolitano para a temporada e representou a segunda vitória seguida na fase de testes. Até aqui, foram seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O Sorrento, que disputou seu único jogo antes das competições oficiais, agora concentra-se na estreia pela Copa da Itália da Série C.
