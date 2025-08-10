Sem fazer força, Napoli goleia time da terceira divisão em amistoso

O Napoli não tomou conhecimento do Sorrento e goleou por 4 a 0 em amistoso realizado na manhã deste domingo (10), no Estádio Teofilo Patini, na Itália. O time de Antonio Conte venceu com gols de Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.

O duelo fez parte da preparação do clube napolitano para a temporada e representou a segunda vitória seguida na fase de testes. Até aqui, foram seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O Sorrento, que disputou seu único jogo antes das competições oficiais, agora concentra-se na estreia pela Copa da Itália da Série C.