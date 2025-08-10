Renato Gaúcho cita jovens e exalta atuação do Fluminense: ‘Eles têm minha confiança’

Comandante afirma que pretende valorizar os aspectos positivos do empate por 3 a 3 com o Bahia pensando na Sul-Americana, na terça / Crédito: Jogada 10

Apesar de ter entrado em campo com um time alternativo, o Fluminense teve uma exibição diante do Bahia que agradou o técnico Renato Gaúcho. Em Salvador, o Tricolor demonstrou poder de reação ao virar o resultado depois de sofrer dois gols, mas não conseguiu sustentar até o fim e cedeu o empate por 3 a 3. Mesmo assim, o comandante quer extrair aspectos positivos da atuação, pensando na Sul-Americana. “Foi uma grande exibição do Fluminense e do Bahia. Com certeza, no momento, está entre os três melhores jogos do Campeonato Brasileiro. Coloquei esse meio-campo porque eu confio nos meus jogadores. E nós jogamos, na minha opinião, de igual para igual com o Bahia. Aqui nós não temos o time A, o time B, o time C, eu tenho um grupo. E todo jogador que eu coloco em campo, eles têm minha confiança. Então, nós estávamos bem na partida. Infelizmente, nós falhamos nos dois primeiros gols do Bahia. Mas o jogo estava lá e cá”, afirmou.

"O jogo estava bem disputado. As duas equipes criaram situações. Segundo tempo, nós voltamos fortes novamente. Conseguimos o empate. Depois a virada, e, infelizmente, no final do jogo, sofremos o empate, onde a gente se retraiu um pouco mais, porque nós sabíamos que o Bahia ia vir para cima da gente. O Bahia tem uma grande equipe, tem bons jogadores, jogadores decisivos. Foi uma grande partida, no segundo tempo também. Eles tiveram a oportunidade, da mesma forma que a gente teve, e além de isso, além de confiar em todos os meus jogadores, nós temos mais um jogo terça-feira. Vocês podem achar, o Renato sempre está falando a mesma coisa, não, não, não estou" completou. Moleques de Xerém deram conta do recado Durante a coletiva, Renato fez questão de dizer que o time fez um grande jogo, mesmo fora de casa. Além disso, citou as estreias de Júlio Fidelis e Davi Schuindt, duas joias da base tricolor, que estrearam entre os profissionais. "Meu time foi guerreiro. Meu time jogou de igual para igual com um dos grandes times do futebol brasileiro. Então vocês eu falo para os meus jogadores. Estejam preparados, independente da posição. Coloquei dois garotos para jogar hoje (Júlio Fidelis e Davi Schuindt). Dois garotos dentro da Fonte Nova, contra o Bahia. E os garotos foram muito bem. Nós jogamos mais dois jogadores no grupo. Então, só tirei coisas boas hoje, analisou.