Nonato, do Fluminense, lamenta gol do Bahia no fim do jogo: ‘Fica um gosto amargo’

Autor de um dos gols do Tricolor, atleta destaca que não existe time A, B ou C e elogia atletas que tiveram a chance de iniciar como titulares

O Fluminense protagonizou com o Bahia um jogo emocionante na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, com uma virada para cada lado, as equipes empataram por 3 a 3, em uma partida que ficou aberta e com grandes chances até os minutos finais. Na saída de campo, Nonato, autor de um dos gols do Tricolor, lamentou o gol de empate do adversário aos 43 da etapa final.

“Fizemos uma grande partida e não tem time A, B ou C, quem está em campo é o Fluminense. Todos que entraram foram muito bem. Claro que fica um gostinho amargo do empate. A gente estava bem, conseguiu segurar a pressão deles. Mas a gente sabe da força que o Bahia tem em casa e sabe que levar um ponto para a casa é importante”, disse.