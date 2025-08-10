Leo Jardim faz promessa de ‘não treinar outro clube no Brasil’ à torcida do Cruzeiro

Técnico esquivou-se da declaração sobre permanência, mas reiterou seu compromisso com o clube e foco nos próximos compromissos / Crédito: Jogada 10

Leonardo Jardim se utilizou de uma brecha na coletiva deste domingo (10), após a derrota por 2 a 1 para o Santos no Mineirão, para se precaver de qualquer ambiguidade acerca de uma fala recente sobre o Brasil. Após expor seus planos para estadia a curto/médio prazo no país, o técnico reiterou seu comprometimento e identificação com a Raposa. “O que é notícia é que, no Brasil, só vou treinar o Cruzeiro. Aí uma verdadeira notícia. Não vou treinar outro clube no Brasil. E não sei, depois do Cruzeiro, se vou treinar mais algum clube, ou vou para uma seleção… Se vou fazer outra coisa qualquer. Mas, neste momento, estou imbuído 100% no Cruzeiro”, iniciou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Jardim afirmou que mantém o costume de dirigir apenas um time por país onde atua. Ele, inclusive, citou experiências na Grécia, no Catar e na França para reforçar a coerência em sua postura. “Sou agora cruzeirense. Há uma coisa que eu gosto no futebol, eu vou à Grécia e sou Olimpiakos. Vou ao Qatar e sou Al Rayyan. Na França, Mônaco. E eu agora no Brasil, sou Cruzeiro. Não vou treinar mais nenhum clube no Brasil. Só o Cruzeiro”, completou. Mercado e necessidade de reforços O técnico também falou sobre a busca por contratações e revelou que negociações recentes não avançaram. Apesar disso, fez questão de garantir aos torcedores que o departamento de futebol segue ativo a fim de qualificar o elenco. “Sempre que o resultado não é positivo, vamos falar nos reforços. Toda a gente já sabe, estamos à procura de soluções. Mas queremos diferentes daquelas que tem para valorizar a equipe e para criar um elenco mais competitivo. Ainda não chegaram, mas o clube anda a trabalhar. Procuramos outras, e eu acredito que a gente vai conseguir trazer um ou outro para dar mais qualidade ofensiva nos corredores lá atrás”, disse.