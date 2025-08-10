Grêmio x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Sport se enfrentam neste domingo (10), às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio vem de derrota por 1 a 0 para o Fluminense e está em 14º lugar, com 20 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento. Já o Sport é o lanterninha, com seis, e ainda sem conquistar uma vitória na competição.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Premiere no sistema de Pay-per-view.