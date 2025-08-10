Diniz faz apelo à torcida do Vasco em episódio envolvendo João Victor

Técnico abordou sobre o tema durante a coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, pelo Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Fernando Diniz utilizou a entrevista coletiva, concedida após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG neste domingo (10), em São Januário, para rebater especulações sobre João Victor. Além de mandar outro recado para torcida cruz-maltina, o treinador negou que o defensor tenha solicitado a rescisão contratual com o clube. Ele, inclusive, destacou o papel do atleta no elenco. “Em relação ao João Vitor, se eu pudesse pedir, eu pediria para não vaiar. Eu não sei o que aconteceu com ele para trás, todos os detalhes, mas da expulsão no jogo contra o Flamengo. Comigo, dificilmente ele falha. É um jogador rápido, que salta muito e ganha a maioria dos duelos. Ele treina muito, se dedica muito, é um cara que tem uma relação interna muito boa, que não desrespeita ninguém. Isso desde os funcionários mais humildes, até o Pedrinho, que é o presidente”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Cruz-Maltino se manteve na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco figura na 17ª colocação com 16 pontos, um de vantagem em relação ao Fortaleza, 18º, e dois atrás do Vitória — primeiro time fora do Z4. Voto de confiança a João Victor O técnico afirmou que João Victor reúne atributos técnicos e comportamentais que se encaixam no estilo de jogo que busca implementar. Enfatizou também que o atleta vem respondendo dentro de campo, mesmo diante de vaias. “Eu gostaria que a torcida desse esse crédito pra ele. Porque ele é um jogador importante para nós. E ele tem que fazer isso que ele fez. A torcida vaia e ele joga. Ele não tem que responder nada, porque a torcida está no direito de vaiar. Em algumas ocasiões, eu sei que ele deu motivo pra torcida ter essa hostilidade com ele”, e prosseguiu: “Agora ele tem que aguentar e produzir. Mas, se eu pudesse, eu pediria, de fato, para torcida dar um voto de confiança. Ele não pediu pra sair. Ele teve lá o problema com a torcida no CT. Ele, de fato, questionou, fez errado e reconheceu o erro. Agora está pagando por isso, mas está pagando com boas atuações”.