Cuca brinca, mas se posiciona sobre possível saída de Gustavo Scarpa do Atlético-MG

Técnico também comentou sobre a chegada de Reinier durante a coletiva de imprensa após o empate em 1 a 1 com o Vasco, pelo Brasileirão
Cuca se respaldou no bom humor para responder sobre as especulações envolvendo uma possível transferência de Gustavo Scarpa ao Al-Taawoun, da Arábia Saudita. A pauta veio à tona durante a coletiva de imprensa do técnico, após o empate do Atlético-MG em 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do jeito bem-humorado, o treinador externou sua opinião sobre uma possível saída.

“Vai chegar uma proposta pelo Scarpa? Não sei. Quem disse que vai chegar? Tem que chegar primeiro. Chegar é uma coisa e liberar é outra. E o Scarpa que nem pense e nem comece a falar nada”, respondeu.

O próprio treinador do Al-Taawoun, Péricles Chamusca, admitiu o interesse do clube em Gustavo Scarpa. Contudo, ainda de acordo com a Rádio Itatiaia, a cúpula mineira não recebeu proposta pelo meia e mantém cautela antes de considerar qualquer negociação.

Comparação com Reinier

O técnico elogiou o camisa 10, definindo-o como um armador no sentido mais tradicional do futebol. Ou seja, capaz de comandar a criação ofensiva e decidir passes precisos. Em meio à análise, Cuca também abordou sobre a chegada de Reinier junto ao Real Madrid, mas o descreveu como um atleta de características distintas — mais voltado ao ataque direto.

Na visão do técnico, Reinier não chega como possível substituto e, sim, como um atleta com capacidade de atuar junto ao meia. “O Scarpa é aquele armador de antigamente, que pifava os outros, achava o passe milimétrico, era o cabeça pensante do time. Esse é o Scarpa”, iniciou.

“Eu vejo o Reinier mais como um ponta de lança. Aquele cara que dá as estocadas, como o próprio nome diz, né? O ponta de lança. Eu acho que eles podem até, de repente, jogar junto, então eu não vejo [como substituto]”, concluiu.

Números e próximos jogos do Atlético-MG

Scarpa disputou 104 partidas desde sua chegada ao Alvinegro mineiro, em dezembro de 2023, com 1 gols e 19 assistências. Nesse ínterim, sagrou-se bicampeão do Estadual em 2024 e 2025.

Com Scarpa à disposição, os mineiros voltam a campo na quinta-feira (14), às 19h, para encarar o Godoy Cruz na Arena MRV, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Já no Brasileirão, o próximo compromisso está marcado para o domingo, dia 17 de agosto, diante do Grêmio.

