Ceni critica postura do Bahia no empate com o Fluminense: ‘Teve alguma soberba’

Em coletiva de imprensa, comandante sai em defesa do goleiro Ronaldo, que falhou no terceiro gol do adversário e recebeu vaias da torcida

“Hoje era um jogo para vencer independente de qualquer coisa. Tinha que vencer, e a gente não conseguiu. Começamos distraídos, reagimos bem, viramos, e aí a gente teve alguma soberba. Deixamos de matar o jogo. Jogamos da maneira certa, mas não fomos objetivos. Acho que o Fluminense criou pouco para fazer três gols na gente. E acho que a gente criou muito para só fazer três gols. Mas aí é a bola que entra, é como é o futebol”, lamentou.

Com o empate por 3 a 3 com o Fluminense, o Bahia alcançou a marca de sete jogos de invencibilidade no Brasileirão. No entanto, o time conseguiu virar o jogo ainda no primeiro tempo, mas por desatenções viu o adversário estufar a rede em mais duas oportunidades. Na reta final, Luciano Juba deixou tudo igual. O técnico Rogério Ceni criticou a postura da equipe

Desempenho do goleiro tricolor

O comandante saiu em defesa do goleiro Ronaldo, que falhou no terceiro gol do Tricolor de Laranjeiras, marcado por Nonato. Para Ceni, seus jogadores tentam sempre fazer o melhor, que entende as vaias, mas que a confiança é essencial sobretudo para os arqueiros.

“Sobre falar nomes, eu não vou fazer isso. Não acho justo fazer isso neste momento. Não vou falar sobre isso. Estamos atrás de reforços em mais de uma posição. Só isso que posso falar. O terceiro gol eu não consegui ver exatamente do ângulo que eu estava, mas eles estão sempre tentando fazer o melhor. É uma posição difícil de viver em meio a vaias do torcedor. A confiança é fundamental na posição. Eu lamento que isso aconteça”, analisou.

“Eles vão ter que superar o momento mental adverso, o momento psicológico adverso. Quando a torcida adversária te vaia não tem problema. Quando é sua torcida que vaia, é preciso força mental. Sei que eles têm capacidade para exercer a função, eles têm a parte tática, técnica, tem as informações e a capacidade para executar. Mas eles vão precisar, com a confiança de todos dentro do clube, superar esse momento negativo”, concluiu.