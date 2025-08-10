Brasileirão feminino: Fla sofre, mas sai na frente do Palmeiras nas quartas

O Flamengo venceu por 3 a 2 o Palmeiras, neste domingo (10), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no primeiro duelo das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino. Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), na Arena Barueri (SP), às 10h30. O Palmeiras precisa vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis. Já as rubro-negras jogam pelo empate.

O Flamengo foi dominante no primeiro tempo, mas esbarrava sempre no passe final na hora da conclusão. Já o Palmeiras explorava os contra-ataques. O primeiro gol veio apenas aos 36. Cristiane ajeitou a bola com categoria para o chute rasteiro, colocado, de Djeni. Nos descontos, aos 50, Jucinara cobrou falta com perfeição e ampliou a vantagem.