Vasco x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Times, que chegam com a moral lá em cima após avançarem às quartas da Copa do Brasil no meio de semana, se enfrentam domingo (10/8) / Crédito: Jogada 10

As oitavas de final da Copa do Brasil já ficaram para trás, e dois dos oito melhores times da competição se enfrentam neste domingo (10/8). No entanto, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão – a que encerra o primeiro turno. Em São Januário, o Vasco recebe o Atlético no dia dos pais, às 16h (de Brasília), em duelo de classificados às quartas de final da Copa do Brasil e de times chegando com moral. Vamos saber, então, como chegam as equipes para este clássico nacional. Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Atlético recusa contraproposta do Vasco por Paulinho Como chega o Vasco O Vasco vem com moral renovada após a grande classificação na Copa do Brasil contra o CSA, na última quinta (7/8), em São Januário. Afinal, com direito a ótima atuação, torcida e jogadores selaram as pazes com uma noite de festa no Caldeirão cruz-maltino. Antes da vitória, o Gigante da Colina vinha de sete jogos sem vencer, o que instaurou uma forte crise no clube, especialmente por conta da entrada na zona do rebaixamento (17º) do Brasileirão, com 15 pontos. São três a menos que o Vitória, primeiro time fora do Z4, o que mantém o time em situação delicada, ainda que com jogos a menos (Bahia e Juventude). Para enfrentar o Galo, o técnico Fernando Diniz terá no mínimo uma mexida na escalação. Isso porque o lateral-esquerdo Lucas Piton recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Mirassol – último compromisso do Vasco pelo Brasileirão – e, assim, fica suspenso. Dessa forma, Victor Luís entra em seu lugar. Ainda deve haver outra mudança, que mexerá na estrutura da equipe. Hugo Moura atuou como zagueiro contra o CSA, já que João Victor estava suspenso. Assim, ele deve retornar ao meio-campo para que João atue na zaga, com o volante Jair voltando ao banco de reservas. Tanto Moura, quanto Jair tiveram atuações elogiadas diante do time alagoano na vitória por 3 a 1. Uma novidade dentre os relacionados pode ser o volante Barros, que retornou de empréstimo junto ao América-MG.

Como chega o Atlético O Atlético é outro que chega com a moral lá em cima, já que também conquistou vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Na quarta (6/8), o time do técnico Cuca perdeu por 1 a 0 para o Flamengo, mas avançou nos pênaltis (4 a 3), com o goleiro Everson sendo o grande herói. E se Dudu não estará apto a ir a campo por seguir suspenso pelo STJD, o Galo tem uma possível estreia. Afinal, o meia Reinier foi anunciado nesta sexta e já viaja ao Rio de Janeiro com o resto da delegação neste sábado (9/8), véspera do jogo. Como tem o jogo contra o Godoy Cruz pelas oitavas de final da Sul-Americana, na quarta-feira (13/8), o técnico Cuca pode promover mudanças na escalação. Nesse caso, é possível que Junior Alonso, Alan Franco e Cuello comecem no banco por controle de carga. Dessa forma, a imprensa mineira especula que Vitor Hugo, Fausto Vera e Júnior Santos, respectivamente, sejam titulares em seus lugares.