Sócios do Corinthians aprovam impeachment de Augusto Melo

Réu em investigação do Caso VaideBet, o cartola perde o cargo, agora, de forma definitiva. Ele já estava afastado desde o fim de maio
Augusto Melo não é mais o presidente do Corinthians. Neste sábado (9), no Parque São Jorge, por 1413 votos favoráveis a 620 contrários, os sócios do Timão aprovaram a destituição do dirigente do cargo, em assembleia extraordinária.

Melo, aliás, já estava afastado da presidência desde 26 de maio, por decisão do Conselho Deliberativo. Réu em investigação do “Caso VaideBet”, o cartola perde o cargo, agora, de forma definitiva.

Com o cargo da presidência em vacância, Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão, convocará a realização de uma nova eleição. O pleito para definir o novo mandatário conta com apenas com a participação de conselheiros como concorrentes e votantes.

