Rodriguinho cita ótima resposta do São Paulo, mas alerta: ‘O ano continua’

Jovem meio-campista cita que o Tricolor Paulista não pode se satisfazer apenas com esse resultado e comemora seu aproveitamento no profissional / Crédito: Jogada 10

O São Paulo promoveu rápida intervenção depois da eliminação na Copa do Brasil e venceu o Vitória, no Morumbis, neste sábado (09), pelo Brasileirão. Apesar da queda no torneio mata-mata nacional, o resultado positivo no duelo da 19ª rodada foi o quinto consecutivo no Campeonato Brasileiro. Deste modo, o promissor meio-campista Rodriguinho considerou a reação como positiva. Mesmo assim, um dos destaques do Tricolor Paulista no duelo considera que a equipe não pode se acomodar.

Posteriomente, o talentoso meio-campista celebrou que vem aproveitando as oportunidades e, de forma gradativa, conquista o seu espaço no grupo principal. Por sinal, citou que é resultado de muita dedicação, mas que ainda precisa provar o seu valor. "Acho que o principal é que estou conseguindo ter uma sequência. É uma coisa que trabalhei muito. Ainda não é nada, tenho que mostrar muito mais, mas estou muito feliz, conseguindo jogar e mostrar mais", argumentou o talentoso jogador.