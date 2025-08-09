Remo vence o América em BH e cola no G4 da Série B

O Remo deu mais um passo importante em sua luta para voltar à Série A do Brasileirão após 32 anos. O Leão derrotou o América-MG por 1 a 0, em plena Independência, neste sábado (9), pela 21ª rodada da Série B. O atacante Marrony, ex-Vasco, Galo e Fluminense, anotouo gol do jogo aos 5 minutos, em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Remo subiu para quinto lugar, com 33 pontos, a um da Chapecoense, que também já jogou na rodada. O líder é o Coritiba, com 39, também com 21 partidas. O América, por sua vez, alcançou a sétima partida seguida sem vitória, com seis derrotas no período. Assim, encontra-se em 16º, com 21 pontos, e pode ser por ultrapassado por Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu, todos com 21 pontos e ainda a jogar. O Amazonas, com 20 pontos, mas que já jogou, fecha o Z4.