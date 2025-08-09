Remo vence o América em BH e cola no G4 da Série B

Remo vence o América em BH e cola no G4 da Série BSem o artilheiro Pedro Rocha, suspenso, Remo conta com gol de Marrony para fazer 1 a 0 e chegar aos 33 pontos em 21 jogos
O Remo deu mais um passo importante em sua luta para voltar à Série A do Brasileirão após 32 anos. O Leão derrotou o América-MG por 1 a 0, em plena Independência, neste sábado (9), pela 21ª rodada da Série B. O atacante Marrony, ex-Vasco, Galo e Fluminense, anotouo gol do jogo aos 5 minutos, em cobrança de pênalti.
Com o resultado, o Remo subiu para quinto lugar, com 33 pontos, a um da Chapecoense, que também já jogou na rodada. O líder é o Coritiba, com 39, também com 21 partidas. O América, por sua vez, alcançou a sétima partida seguida sem vitória, com seis derrotas no período. Assim, encontra-se em 16º, com 21 pontos, e pode ser por ultrapassado por Volta Redonda, Botafogo-SP e Paysandu, todos com 21 pontos e ainda a jogar. O Amazonas, com 20 pontos, mas que já jogou, fecha o Z4.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Artilheiro do Remo e da Série B, o atacante Pedro Rocha não jogou, cumprindo suspensão após ser expulso contra a Ferroviária. Ex-jogador de Grêmio, Flamengo, Cruzeiro, Athletico, Spartak, entre outros, ele tem 10 gols na competição e foi substituído por Matheus Davó, que sofreu o pênalti do jogo e deu lugar a Felipe Vizeu no segundo tempo.
O Remo volta a campo agora no próximo sábado (16), às 16h, ao receber o Botafogo-SP. O América, por sua vez, visitará o Amazonas na véspera (15), às 20h. Portanto, é um duelo direto na briga contra o rebaixamento à Série C de 2026.
Jogos da 21ª rodada da Série B
Sexta (8/8)
Ferroviária 2×1 Amazonas
Coritiba 0x0 Chapecoense
Sábado (9)
América-MG 0 x 1 Remo
Goiás x Operário – 18h30
Volta Redonda x Novorizontino – 20h30
Domingo (10)
Avaí x Cuiabá – 16h
Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30
Segunda (11)
Criciúma x Athletico – 19h
Paysandu x Vila Nova – 21h30
Terça (12)
CRB x Athletic – 19h30
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.