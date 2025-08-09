Plata destaca assistência de Arrascaeta e celebra vitória

Equatoriano fez o segundo gol do Flamengo, líder do Brasileiro, na vitória por 2 a 1 sobre o MIrassol, com passe do camisa 10 / Crédito: Jogada 10

Plata foi o autor do segundo gol do Flamengo na dura vitória por 2 a 1 no Maracanã, neste sábado, 9/8, pelo Brasileirão. O equatoriano fez questão de exaltar a grande qualidade de Arrascaeta. Foi o uruguaio quem fez um cruzamento sob medida para o atacante — que não vinha bem na partida — marcar aos 18 minutos da etapa final, colocando o placar em 2 a 0 (Gabriel diminuiria pouco depois). “Todos sabem da mágica do Arrascaeta. Eu só me movimentei, pois sei ele faz muitas coisas na área. Como ele confia em mim, me deu o passe para que eu fizesse o gol.”